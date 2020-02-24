Индексация пенсий: Кому сколько добавят с 1 марта

С 1 марта украинских пенсионеров ждет очередное повышение пенсий – это будет уже вторая по счету их автоматическая индексация. В Министерстве социальной политики уже разъяснили: добавят не всем, но большинству из 11,3 млн нынешних пенсионеров. В марте 2019 года прибавку получили около 10,3 млн пенсионеров. Об этом пишет «Сегодня».

По информации Минсоцполитики, на индексацию пенсий могут рассчитывать пенсионеры, которым пенсии были назначены:

по возрасту – 8,6 млн чел. (75,4%);

по инвалидности – 1,4 млн чел. (12,8%);

по потере кормильца – 0,63 млн чел. (5,7%);

по выслуге лет (медработники и учителя, имеющие не менее 30 лет стажа работы по профессии) – 0,619 млн чел. (5,4%).

Отметим, что в эту статистику входят и пенсионеры, получающие пенсии не по закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» №1058, а по другим нормам пенсионного законодательства (см. ниже). Но им пенсии проиндексированы не будут.

Не пересчитают пенсии:

госслужащим;

научным работникам;

помощникам народных депутатов;

получающим максимальные пенсии (на сегодня – 16 380 грн);

получающим специальные пенсии или пожизненное содержание (судьи и прокуроры, в том числе судьи – 3,3 тыс. чел.);

получающим социальные пенсии, то есть не имеющим трудового стажа для назначения даже минимальной пенсии (на сегодня 1644 грн). По данным Пенсионного фонда, таких людей 0,7% или 51 тыс. чел. При этом немало пенсионеров, которые получают пенсии более 10 тыс. грн.

В то же время в законе есть оговорка: если окажется, что после индексации пенсия госслужащего, научного работника и так далее будет меньше, чем такая же «трудовая» по возрасту, ее автоматически пересчитают. Но пенсионер имеет право в любое время вернуться на получаемую ранее пенсию.

Также не могут рассчитывать на индексацию получатели трудовых пенсий, которым они были назначены в 2019 и 2020 году, и работающие пенсионеры всех категорий. Для последних автоматический перерасчет в индивидуальном порядке будет с 1 апреля 2020 года. Но при условии, что они проработали официально не менее двух лет после назначения пенсии.

В Пенсионном фонде подсчитали: работающих пенсионеров у нас 2,6 млн человек, или 23%. С учетом других категорий пенсионеров, которым индексация по закону не положена, оценочно не будет повышения пенсий примерно у 3,5 млн человек (около 30%).

Согласно закону №1058, пенсии индексируются на 50% роста средней зарплаты в прошлом году по сравнению с позапрошлым годом плюс 50% инфляции в прошлом году. В данном случае берется рост средней зарплаты в 2019 году по сравнению с 2018 годом и инфляция за 2019 год.

По данным Госслужбы статистики, среднегодовая зарплата (январь-декабрь) в 2019 году выросла на 18,8% по сравнению с 2018 годом. Инфляция за год в 2019 году составила 4,1%. Поэтому ожидаемый рост пенсий может быть 18,8+4,1=22,9:2 = 11,45. С учетом округления получаем 11%.

Может случиться, что после индексации пенсия не увеличится, такие примеры были год назад. Как разъяснили изданию в Пенсионном фонде, все зависит от срока назначения пенсии и еще от ряда факторов. В первую очередь, от такого важного фактора, как уменьшение с 1 октября 2017 года величины оценки одного года страхового стажа с 1,35% до 1,0%.

Поэтому расчетный размер пенсии с 1 октября 2017 года у отдельных пенсионеров, в частности, которым пенсии назначены в 2015-2017 годах, уменьшился, но эти пенсии продолжали выплачивать и дальше в ранее назначенном размере. Кроме того, многим пенсионерам осуществляется доплата из Пенсионного фонда до прожиточного минимума. В итоге может так получиться, что сумма самой пенсии увеличится, а сумма доплаты к ней уменьшится. Но для пенсионера в итоге ничего не изменится.

По данным Пенсионного фонда, средняя пенсия по возрасту составляет 3064 грн. С учетом индексации в 11% она вырастет до 3370 грн (+306 грн).

А вот как могут увеличиться другие средние пенсии:

по инвалидности – сейчас 2641 грн, будет 2905 грн (+264 грн);

по потере кормильца – сейчас 2916 грн, будет 3207 грн (+291 грн);

по выслуге лет – сейчас 4500 грн, будет 4950 (+450 грн).

Экономисты положительно оценивают будущую индексацию пенсий, но отмечают, что она не намного улучшит жизнь пенсионеров.

«В 2020 году прогнозируемый Кабмином и НБУ рост цен составит 5%, а индексация пенсий окажется вдвое большей. Это, вроде бы, хорошо. Но если учесть, что самые востребованные вещи для пенсионеров – это еда и лекарства – дорожают в год на 10% и более, то это мало. Конечно, даже такая индексация лучше, чем никакой. Но, по прогнозам ЭДК, например, хлеб подорожает в 2020 году на те же 11%, что и проиндексируют пенсии. То есть в буханках хлеба средняя пенсия после индексации не увеличится», – анализирует член Экономического дискуссионного клуба (ЭДК) Олег Пендзин.