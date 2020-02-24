Взрыв газа в квартире в Донецке: Пострадали двое мужчин

В неподконтрольном украинским властям Донецке в результате взрыва бытового газа в квартире многоэтажного жилого дома пострадали 2 человека.

Как сегодня, 24 февраля, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР», инцидент произошел 23 февраля в квартире на 1-м этаже 5-этажного жилого дома по ул. Краснофлотской в Калининском р-не Донецка. В результате взрыва бытового газа пострадали 2-е мужчин: 1972 года рождения, от госпитализации отказался, 1975 года рождения, госпитализирован в лечебное учреждение.

«Огнем поврежден стул в помещении кухни, взрывом деформирована входная металлическая дверь. От МЧС ДНР привлекались 4 единицы техники, 16 человек личного состава», – утверждают в «МЧС».