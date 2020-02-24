Гончарук рассказал о состоянии эвакуированных из Китая украинцев

Все эвакуированные из Китая чувствуют себя хорошо. Об этом сегодня, 24 февраля, в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Сейчас все эвакуированные из Китая чувствуют себя хорошо. О состоянии их здоровья мне сообщают каждый день. Их условия пребывания в обсервации – удовлетворительные. Определенные мобильные операторы установили временные вышки на территории медицинского центра для комфортного общения эвакуированных со своими родными», – написал премьер.

Глава правительства также проинформировал, что в Украине работает национальный штаб, который дважды в день собирает информацию по стране по вопросу выявления коронавируса.

«Плюс, каждый день мы контактируем с ВОЗ для получения последней информации об опыте разных стран: как развивается вирус, какой сейчас инкубационный период и прочее. Наши специалисты вместе с международными коллегами наблюдают за развитием ситуации для оперативного реагирования. К тому же, мы обнаружили группу стран с рисками заражения, поэтому существует дополнительная процедура контроля рейсов из этих стран: осуществляется проверка температуры тела пассажиров в украинских аэропортах», – сообщил Гончарук.

«Если у человека будут симптомы болезни, каждую область мы подготовили к этому: есть бригады врачей-инфекционистов, которые знают всю процедуру оказания медицинской помощи. Определены также больницы, которые готовы принять людей», – добавил глава правительства.

Напомним, 20 февраля в Украину прилетел самолет с эвакуированными украинцами и иностранцами из города Ухань в Китае, который является эпицентром вспышки коронавируса. Также в Кабмине дали ряд пояснений по ситуации с гражданами Украины, которые были эвакуированы из китайского города Ухань, где возник очаг эпидемии коронавируса COVID-19, и определены на карантин в медицинский центр Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области. В МВД сообщили, что эвакуированные из города Ухань украинцы проживают в разных регионах нашей страны. В частности, самый младший из них – ребенок 2012 года рождения из Мариуполя.