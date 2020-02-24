На городские маршруты Мариуполя выйдут 64 новых автобуса (Фото)

В Мариуполе (Донецкая обл.) пополнили парк муниципального транспорта. В рамках совместного проекта Мариупольского городского совета и Международной финансовой корпорации (IFC) закуплены 64 новых автобуса, и они уже прибыли в город, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Мэр города Вадим Бойченко лично оценил возможности нового транспорта. Он поблагодарил водителей и контролеров за их работу. Городской голова подчеркнул, что совместными усилиями муниципалитета и Мариупольского трамвайно-троллейбусного управления удается решить один из самых острых вопросов для мариупольцев.

«Наша задача – создать качественное рабочее место и качественную услугу для жителей. Мы уверенно идем по этому пути. У нас должна быть общая транспортная модель, которая внедряет единые правила для всех. Такими инновационными решениями мы показываем, что наш город – витрина восстановленного Донбасса», – отметил мэр.

По словам директора департамента транспорта и связи Мариупольского городского совета Василия Клата, за короткий период удалось пройти значительный путь, который полностью изменил транспортную модель. Еще в 2016 году в городе было 60 старых трамваев, аварийный парк троллейбусов и полностью отсутствовал парк автобусов. Сегодня в Мариуполе ежедневно на линии города выходит 60 автобусов. Запущены три новых маршрута: 16А, 28А, 18А. Новый транспорт является современным и комфортным.

«За три года, чтобы заменить старый транспорт, привлечены инвестиции в объеме около 240 млн гривен. Благодаря этому, удалось заменить 113 единиц транспорта», – рассказал он.

Начальник управления МТТУ Виталий Донев подчеркнул, новые автобусы оснащены двигателями марки «Mercedes» и автоматической коробкой передач, что повышает комфорт и надежность. В салоне работает автоматическое озвучивание остановок и система кондиционирования. Есть пандусы для перевозки людей с инвалидностью.

В апреле-марте в городе планируют запустить еще два новых маршрута. Они будут курсировать по основным проспектам.