Сводка из зоны ООС за 23 февраля: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксированы 14 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сегодня, 24 февраля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксированы обстрелы вблизи Талаковки – с беспилотного летательного аппарата противник сбросил на украинские позиции гранатометный выстрел.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник вел обстрелы:

рядом с Травневым – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Крымского – из миномета калибром 120 мм, станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

неподалеку Орехово – из миномета калибром 120 мм;

в районе Новоалександровки – из ствольной артиллерии калибром 122 мм, из миномета калибром 120 мм;

рядом с населенным пунктом хутор Вольный (Золотое-4) – из миномета калибром 82 мм, а также огонь велся из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Попасной – из минометов калибром 82 мм;

в районе Новозвановки – из миномета калибром 82 мм и крупнокалиберного пулемета;

рядом с Луганским – из миномета калибром 120 мм, минометов калибром 82 мм, вооружения БМП-2 и гранатометов различных систем;

вблизи населенного пункта Кондрашевка Новая – из артиллерийских систем калибром 122 мм.

С начала текущих суток НВФ огневой активности не проявляли.

В «ДНР» сообщают, что «армия Украины за минувшие сутки 5 раз нарушила режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 41 единица. Обстрелам подверглись районы поселка Гольмовский на горловском направлении; поселки шахты "Трудовская" и Жабичево на донецком направлении; село Ленинское (после переименования – Ужовка – ред.). При обстрелах применялись минометы калибром 82 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 5 раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Голубовское и Нижнее Лозовое. Огонь велся из минометов калибрами 82 мм и 120 мм, СПГ-9 и артиллерийского орудия калибром 152 мм».