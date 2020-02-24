Сводка из зоны ООС за 23 февраля: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксированы 14 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сегодня, 24 февраля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксированы обстрелы вблизи Талаковки – с беспилотного летательного аппарата противник сбросил на украинские позиции гранатометный выстрел.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник вел обстрелы:
- рядом с Травневым – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку Крымского – из миномета калибром 120 мм, станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
- неподалеку Орехово – из миномета калибром 120 мм;
- в районе Новоалександровки – из ствольной артиллерии калибром 122 мм, из миномета калибром 120 мм;
- рядом с населенным пунктом хутор Вольный (Золотое-4) – из миномета калибром 82 мм, а также огонь велся из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- неподалеку Попасной – из минометов калибром 82 мм;
- в районе Новозвановки – из миномета калибром 82 мм и крупнокалиберного пулемета;
- рядом с Луганским – из миномета калибром 120 мм, минометов калибром 82 мм, вооружения БМП-2 и гранатометов различных систем;
- вблизи населенного пункта Кондрашевка Новая – из артиллерийских систем калибром 122 мм.
С начала текущих суток НВФ огневой активности не проявляли.
В «ДНР» сообщают, что «армия Украины за минувшие сутки 5 раз нарушила режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 41 единица. Обстрелам подверглись районы поселка Гольмовский на горловском направлении; поселки шахты "Трудовская" и Жабичево на донецком направлении; село Ленинское (после переименования – Ужовка – ред.). При обстрелах применялись минометы калибром 82 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».
В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 5 раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Голубовское и Нижнее Лозовое. Огонь велся из минометов калибрами 82 мм и 120 мм, СПГ-9 и артиллерийского орудия калибром 152 мм».