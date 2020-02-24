Помощь от «Каритас Волноваха»: Переселенцы показали, что в продуктовых наборах (Фото)

В благотворительном фонде «Каритас Волноваха» в Волновахе (Донецкая обл.) выдают продуктовые наборы переселенцам. Такую помощь здесь оказывают не впервые, на этот раз продукты получат 400 семей Волновахского района.

Одна из получателей помощи, мать 3-х детей Елена Мирошниченко, показала состав набора. В него вошли чай, мука, консервы, печенье, макароны, сахар, рис. «Самое необходимое», – отметила Елена.

Еще одна женщина – Дарья Краснюк, мать 2-х детей, в дом которой в неподконтрольном украинским властям Докучаевске попал снаряд, рассказывает, что продуктовый набор в «Каритас Волноваха» получила впервые. «Это очень хорошая помощь. У меня сейчас дочь в Мариуполе учится, очень много денег уходит… А купить продукты лишний раз не хватает средств», – рассказала Дарья.

По словам представительницы благотворительного фонда Марии Дубраковой, помимо продуктовых наборов, переселенцы могут прийти и выбрать б/у одежду и обувь. Дети и взрослые могут посетить кружки, мастер-классы, тематические мероприятия, которые организовывает «Каритас Волноваха».

С начала года в БФ оказали помощь 50 семьям. В дальнейшем здесь планируют выдавать гигиенические наборы.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «UA:Донбасс»