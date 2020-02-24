Трамп заявил, что хочет видеть налаживание отношений РФ и Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы видеть, как Россия и Украина налаживают отношения после нескольких лет противостояния из-за Крыма и Донбасса. Об этом сообщает «Радио Свобода».

«Я хотел бы, чтобы они собирались вместе. Я думаю, если бы они собрались вместе в том смысле, что они бы согласились друг с другом, это было бы замечательно», – сказал Трамп 23 февраля, перед тем, как отправиться в Индию.

Трампа попросили прокомментировать слова президента России Владимира Путина о том, что другие страны пытаются расколоть Россию и Украину, а также тезис российского лидера о том, что эти две страны будут мировой супердержавой, если снова будут вместе. Трамп отметил, что «это было бы замечательным делом для мира ... Если бы Украина и Россия смогли составить некое соглашение, где они хорошо ладят, по-моему, это было бы очень хорошо».