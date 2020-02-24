В «ДНР» дети-«юнармейцы» принимали «присягу» (Фото)

Во временно неподконтрольном украинским властям Донецке дети, участники движения «Молодая гвардия – Юнармия» из Макеевки, принимали «присягу». Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Как сообщается, 23 февраля «церемония принятия присяги участниками военно-патриотического движения "Молодая гвардия – Юнармия" из Макеевки прошла в донецком Военно-историческом музее Великой Отечественной войны. Она стала 5-й по счету с момента создания движения».

«Присягу» принимали около 80 детей. Всего же из 1700 участников движения «присягнули» почти 800. «После подачи заявки и зачисления в юнармейцы ребята в течение 3-х месяцев должны проявить активность в работе, участвовать в различных мероприятиях, и только потом они приглашаются к принятию присяги», – уверяют в «ДНР».

В «республике» также сообщают, что всего в этом году планируется провести еще 3 подобных мероприятия.

«Принимая присягу, кроме обязательства соблюдать устав "Молодой гвардии — Юнармии", ребята обещают стремиться к достижениям в учебе и спорте, клянутся "всегда быть верными своему Отечеству, следовать традициям доблести, отваги, товарищеской взаимовыручки и всегда быть защитниками слабых"», – утверждают в «ДНР».

Напомним, в «ДНР» заявили о создании общественной организации «Военно-патриотическое движение "Молодая гвардия – Юнармия"» в апреле 2019 года.