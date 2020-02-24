Дождь и мокрый снег: На Донбассе сегодня испортится погода

На Донбассе сегодня днем, 24 февраля, в связи с перемещением активного циклона ожидается ухудшение погоды. Об этом сообщают пресс-службы ГУ ГСЧС в Донецкой и Луганской областях.

«По сообщению Укргидрометцентра, в связи с перемещением активного циклона, в Донецкой области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, днем 24 февраля местами значительные осадки. Погодные условия осложнят работу предприятий энергетики и коммунального хозяйства», – сообщают в ГУ ГСЧС в Донецкой области.

«По сообщению Укргидрометцентра, в связи с перемещением активного циклона ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, днем 24 февраля в юго-восточных областях местами значительные осадки», – говорится в сообщении главка ГСЧС в Луганской области.