RU
Все новости

Дождь и мокрый снег: На Донбассе сегодня испортится погода

24.02.20 09:49
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Донбассе сегодня днем, 24 февраля, в связи с перемещением активного циклона ожидается ухудшение погоды. Об этом сообщают пресс-службы ГУ ГСЧС в Донецкой и Луганской областях.

«По сообщению Укргидрометцентра, в связи с перемещением активного циклона, в Донецкой области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, днем 24 февраля местами значительные осадки. Погодные условия осложнят работу предприятий энергетики и коммунального хозяйства», – сообщают в ГУ ГСЧС в Донецкой области.

«По сообщению Укргидрометцентра, в связи с перемещением активного циклона ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, днем 24 февраля в юго-восточных областях местами значительные осадки», – говорится в сообщении главка ГСЧС в Луганской области.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк