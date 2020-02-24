Покровск: Депутаты горсовета обратились к руководству страны по ситуации на шахте «Краснолиманская»

В Покровске (Донецкая обл.) в ходе очередной сессии городского совета 21 февраля депутаты проголосовали за принятие обращения к центральным органам власти Украины в связи с ситуацией на госшахте «Краснолиманская». Текст документа опубликован на странице Покровского горсовета в Facebook.

В обращении, в частности говорится:

«С 16 февраля в Покровске на центральной площади горняки шахты "Краснолиманская" проводят акцию протеста из-за долгов по зарплате за четыре месяца. Митингующие приковали себя цепями к канистрам с бензином. Люди в отчаянии, семьи шахтеров голодают, нет средств на продукты питания и оплату коммунальных услуг.

Депутаты Покровского городского совета крайне обеспокоены ситуацией, сложившейся в Государственном предприятии "Угольная компания "Краснолиманская", и считают это чрезвычайным положением. В регионе нарастает социальная напряженность и атмосфера безнадежности.

От городского совета было направлено обращение министру энергетики и защиты окружающей среды Украины еще в декабре 2019 года, но никакой реакции от центральной власти пока нет.

Депутаты Покровского городского совета обращают внимание на тяжелое положение и ждут скорой, адекватной оценки ситуации и конкретных действий от Кабинета министров Украины, Министерства энергетики и Комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса для решения этой проблемы.

Мы призываем отдать людям честно заработанные деньги!».

Кроме того, на сессии внесли изменения в Положение о предоставлении единовременной материальной помощи за счет средств местного бюджета. Таким образом городские власти Покровска планируют оказать помощь семьям работников ГП «УК "Краснолиманская"» и ООО «Краснолиманская», проживающим в городах Покровске, Родинское и поселке Шевченко. На каждого несовершеннолетнего ребенка в этих семьях окажут помощь в размере 1 тыс. грн.

Напомним, 16 февраля в Покровске несколько работников ГП «УК "Краснолиманская"» в знак протеста приковали себя цепями к канистрам с бензином и требуют погашения долгов по заработной плате. Городские власти Покровска пообещали «краснолиманцам» материальную помощь, которую смогут получить семьи с несовершеннолетними детьми.

19 февраля участники митинга составили и разослали письма в прокуратуру и Государственную службу Украины по вопросам труда, указав на то, что руководство «Краснолиманской» нарушает их права на своевременное получение заработной платы и условия коллективного договора.