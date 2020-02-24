Полиция хочет получить доступ к смартфонам украинцев: Подробности

В Украине с начала года полицейские получили 1162 сообщения об исчезновении детей. Также, по статистике, ежедневно в стране регистрируется 20 подобных случаев. Об этом «Сегодня» сообщил декан факультета киберполиции Харьковского университета внутренних дел Вячеслав Марков.

Чтобы помочь коллегам ускорить и усилить поиски, полицейский зарегистрировал на сайте президента петицию. В ней подписанты требуют упрощенный доступ правоохранителям к смартфонам исчезнувших детей.

Как рассказал Марков, 20 исчезнувших детей в день – это стабильная статистика на протяжении последних 4 лет.

«В петиции речь идет исключительно о доступе к смартфонам исчезнувших детей. О доступе к данным оператора по запросу. Объясню, почему это важно. Сейчас доступ правоохранители могут получить только после решения суда, на это уходит около 3 дней. В то же время есть такое понятие, как "золотой час". Когда ребенок попал в руки маньяка или педофила, то первые часы он еще гарантированно жив. И у нас, у полиции, есть реальный шанс найти быстро и спасти. Подобная практика есть в Великобритании, там не нужно решение суда», – говорит Марков.

По словам Маркова, украинцы уже активно комментируют его петицию.

«Некоторые уже пишут, что, мол, вот, правоохранители хотят за всеми следить. Как профессионал отвечу, что эти люди не понимают важности. Кроме того, правоохранителя, который сделает запрос, легко идентифицировать», – уточнил Марков.