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Взрыв газа на Донетчине: Двое пострадавших

24.02.20 10:59
Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области
Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области

В Мирнограде (Донецкая обл.) в результате взрыва газового баллона пострадали два человека. Об этом сегодня, 24 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

В воскресенье, 23 февраля, в 16:12 спасатели получили сообщение от дежурного Национальной полиции о том, что в одном из домов в м-не Западный в Мирнограде произошел взрыв газового баллона.

Прибыв на место происшествия, спасатели выяснили, что в трехкомнатной квартире в 1-м подъезде на 1-м этаже 4-х этажного жилого дома взорвался газовый баллон.

«В результате взрыва пострадала женщина, которой была оказана необходимая помощь медицинскими работниками. Вечером того же дня в больницу самостоятельно обратился сожитель хозяйки квартиры. Мужчину осмотрел врач и поставил диагноз – ожоги II и III степени обеих кистей рук. Ему была оказана медицинская помощь, в госпитализации не было необходимости», – сообщили в ГСЧС.

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