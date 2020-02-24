РСЗО «Град», бронетранспортеры, танки: В Донецке и Луганске показали военную технику (Фото)

В «Л-ДНР» в «государственный» праздник 23 февраля провели выставки военной техники. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Незаконные вооруженные формирования выставили технику в парках. В «ДНР» выставка военной техники и амуниции прошла у памятника «Твоим освободителям, Донбасс» в парке имени Ленинского комсомола в Донецке.

Среди образцов посетители могли увидеть в том числе ту технику, что по Минским соглашениям должна быть отведена. Людям показывали противотанковую пушку «Рапира», гаубицы «Мста-Б» и «Гвоздика», реактивную систему залпового огня «Град», бронетранспортеры, танки, – всего около 20 единиц боевых машин и артиллерии. Также было представлено различное стрелковое оружие: пистолеты, ружья, снайперские винтовки, пулеметы.

Кроме того, на выставке были показаны армейские спецсредства, в частности портативная метеостанция и лазерный дальномер, которые необходимы снайперам для корректировки стрельбы, а также используемые разведчиками оптические приборы и оружие.

В «ЛНР» выставка прошла в парке культуры и отдыха «Патриот», расположенном на территории бывшего аэропорта Луганска.

«В парке были организованы показы вооружения и военной техники оборонного ведомства республики, а также спецтехники МВД и МЧС ЛНР. Также все желающие могли попробовать свои силы в стрелковом тире, тире для метания ножей, в стрельбе из арбалета», – уверяют в «ЛНР».

«В программе были предусмотрены выступления военнослужащих народной милиции, в том числе зенитно-ракетного дивизиона, артиллерийских и разведывательных подразделений, ремонтно-восстановительного батальона, сводного духового оркестра, взвода почетного караула», – добавляют в «республике».