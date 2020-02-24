Уезжали под разрыв гранат: Как Ужгород стал новым домом для переселенки из Донецка

В Ужгороде (Закарпатская обл.) Елена Кондратенко живет с ноября 2014 года. У женщины было несколько попыток уехать из Донецка. Освоившись на новом месте, она реализовала себя в общественной деятельности, пишет «Uzhgorod.net.ua».

Елена – мать троих детей, счастливая жена. Женщина вспоминает: когда выезжали из Донбасса, то слышали, как позади разрывались гранаты. Младшая дочь этого не помнит, а у средней после этого были проблемы со здоровьем, связанные со страхом.

«Когда я видела взрывы, то не чувствовала страх. Но страшнее было, когда умер папа», – рассказывает Елена.

Когда семья Кондратенко приехала в Ужгород, жилья не было. Поэтому первые 5 дней пришлось арендовать квартиру посуточно, а впоследствии нашли жилье. Но уже через 2 месяца их попросили съехать. Семье дончан предложили поселиться в гостинице «Интурист-Закарпатье».

Елена вспоминает это событие как некий экстрим: «Это было компактное проживание. Чувствовался контраст после [собственных] машин, дома. Дети спрашивали, как мы вдруг стали такими бедными. Я не знала, что ответить».

Позже в Ужгороде Елена стала вести общественную деятельность, познакомилась с учредителями и работниками благотворительных фондов. Занималась обустройством комфорта в гостинице, где проживали переселенцы, организовывала детские лагеря. «Я называю себя цыганкой: там попрошу, здесь попрошу... Люди не отказывают. Сейчас Ужгород – мой дом. Есть у Закарпатья своя прелесть: вы поживете здесь месяц, и останетесь навсегда», – рассказывает женщина.

После 2014 года Елена с мужем однажды отправилась в Донецк и испытала разочарование от увиденного. «Мы хотели [поехать] в дом, в который много вложили. Но я увидела, насколько все маргинально изменилось. Люди совершенно другие. Там очень сильная пропаганда», – говорит Елена.

Сегодня ее муж находится в зоне операции Объединенных сил на Донбассе, старшая дочь учится в ужгородском вузе. Несмотря на многочисленные трудности, Елена сохраняет оптимизм. Но есть то, что очень удручает женщину: она не может попасть на кладбище к родственникам на неподконтрольной территории, даже на могилу отца в Крыму.

«У нас есть огромное богатство – единство, крепкая семья. А это самое главное!», – завершает рассказ Елена Кондратенко.