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В Северодонецке недалеко от автозаправки найдена ручная граната

24.02.20 20:58
Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области
Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области

В Северодонецке (Луганская обл.) в 50 м от автозаправки обнаружена ручная граната. Взрывоопасный предмет изъят и уничтожен пиротехниками. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Луганской области.

Как рассказали в ГСЧС, работы проводились в г. Северодонецк, в лесополосе, на расстоянии 50 м от АЗС, где местным жителем обнаружен предмет, внешне похожий на ручную гранату.

После проведения идентификации взрывоопасного предмета специалистом Северодонецкого городского управления ГУ ГСЧС Украины в Луганской области, на место происшествия прибыло пиротехническое подразделение. Пиротехники изъяли и уничтожили ручную гранату.

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