Непогода: На Львовщине задерживается поезд с Донетчины

Из-за последствий сильного ветра и осадков в Украине задерживаются пассажирские поезда. Об этом сегодня, 24 февраля, сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

В частности, задерживаются такие поезда:

№ 49 Киев – Трускавец;

№ 602 Львов – Солотвино;

№ 81 Ужгород – Киев;

№ 29 Ужгород – Киев;

№ 141 Бахмут – Львов.

Также есть задержки в расписании движения нескольких пригородных поездов. В компании отметили, что работают над ликвидацией последствий непогоды и призвали внимательно слушать объявления на вокзалах о возможных изменениях в расписании движения поездов.

«В результате шквального ветра на территории обслуживания регионального филиала "Львовская железная дорога" зафиксировано падение деревьев на рельсы и нависание ветвей на линиях электропередач, которые помешали работе железнодорожной инфраструктуры и оборудованию на станции Ходоров, участках Львов – Сапежанка, Оброшино – Щирец, Любень Великий – Комарно, Яблонька – Соколики – Сянки, Рожнятов – Долина, Глубочек Великий – Озерная, Озерная – Сборов», – уточнили в «Укрзализныце».