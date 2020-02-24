RU
Все новости

Непогода: На Львовщине задерживается поезд с Донетчины

24.02.20 11:59

Из-за последствий сильного ветра и осадков в Украине задерживаются пассажирские поезда. Об этом сегодня, 24 февраля, сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

В частности, задерживаются такие поезда:

  • № 49 Киев – Трускавец;
  • № 602 Львов – Солотвино;
  • № 81 Ужгород – Киев;
  • № 29 Ужгород – Киев;
  • № 141 Бахмут – Львов.

Также есть задержки в расписании движения нескольких пригородных поездов. В компании отметили, что работают над ликвидацией последствий непогоды и призвали внимательно слушать объявления на вокзалах о возможных изменениях в расписании движения поездов.

«В результате шквального ветра на территории обслуживания регионального филиала "Львовская железная дорога" зафиксировано падение деревьев на рельсы и нависание ветвей на линиях электропередач, которые помешали работе железнодорожной инфраструктуры и оборудованию на станции Ходоров, участках Львов – Сапежанка, Оброшино – Щирец, Любень Великий – Комарно, Яблонька – Соколики – Сянки, Рожнятов – Долина, Глубочек Великий – Озерная, Озерная – Сборов», – уточнили в «Укрзализныце».

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк