ДТП на Донетчине: На пешеходном переходе иномарка сбила пожилую женщину

В Краматорске под колеса автомобиля попала 70-летняя женщина. Об этом сегодня, 24 февраля, сообщает пресс-служба полиции города.

Сообщается, что 22 февраля примерно в 17:20 70-летний водитель автомобиля «Chrysler 300С» двигаясь по ул. Юбилейная, со стороны ул. Дворцовая, в районе АЗС совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.

В результате аварии женщина получила телесные повреждения, степень тяжести которых будет установлена после проведения экспертизы. Водитель остался на месте происшествия», – рассказали в полиции.

По данному факту полицией открыто уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами».

«Следователь обращается ко всем гражданам кто стал свидетелем или очевидцем данного дорожно-транспортного происшествия с просьбой сообщить в полицию об обстоятельствах аварии.Обращаться в Краматорский отдел полиции по телефону 095-244-75-38 или 102», – добавили в пресс-службе.