«Живем в дыре»: В «ДНР» перестали работать все терминалы пополнения счета

На неподконтрольной украинским властям части Донетчины компания «РОСТ», которая обеспечивала работу платежной системы «Спрут», с 19 февраля прекратила прием платежей. Об этом местные жители пишут в соцсетях.

В сообщении самой компании говорится, что «ЦРБ ДНР» аннулировал лицензию «РОСТ» на осуществление операций по данному виду деятельности.

На сайте «ЦРБ» сообщается, что им известно об остановке компанией работы платежной системы «Спрут» и связанных с нею сервисов с 22:00 18 февраля 2020 года. Специалисты «ЦРБ» якобы выясняют причины таких действий со стороны компании, ищут возможные варианты решения проблемы.

На время отсутствия рабочих терминалов людям рекомендуют пользоваться услугами «Почты Донбасса».

Пользователи соцсетей высказывают предположения, почему сложилась такая ситуация: