Бродячие собаки знают всех местных: В Горловке показали, как сегодня выглядит 88 квартал (Фото)

Житель неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) Валерий побывал в жилмассиве 88 квартал.

Это – спальный микрорайон города, в котором много 9-10-этажных зданий, есть и пятиэтажки. Многоэтажная застройка окружена частным сектором.

Мужчина проехал по ул. Украинской, Матросова, Великан и показал, как жилмассив выглядит сегодня. В дневное время небольшие скопления людей – на остановках и у магазинов. На улицах можно встретить редких прохожих. Бродячие собаки знают всех местных, и бросаются на «чужие» машины.

На 21-м маршруте по ухабистым дорогам ездит старенький «ПАЗ».

«Тут, конечно, ужасные дороги», – прокомментировал состояние дорожного покрытия Валерий.