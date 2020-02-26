Продажа и оптом, и в розницу: В Горловке показали оптовый рынок (Фото)

Житель неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) Валерий показал оптовый продуктовый рынок.

Валерий на легковом авто проехал по ул. Интернациональной, мимо остановки «Кочегарка».

Горловчанин приехал на рынок на ул. Минина и Пожарского, и показал, как он выглядит сегодня. На территории – больше 20-ти припаркованных машин, покупателей немного, но они есть.

На рынке продают яйца, крупы, замороженное мясо, колбасы, кондитерские изделия, алкоголь и сигареты. Есть также точки с бытовой химией, зоотоварами, игрушками, косметикой, хозтоварами. Объявления на магазинчиках гласят, что продажа осуществляется оптом и в розницу.