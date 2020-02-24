На Луганщине под колеса авто попал нетрезвый пешеход (Фото)

В Северодонецке (Луганская обл.) произошло ДТП с пострадавшим. Об этом сегодня, 24 февраля, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Луганской области.

Авария произошла на пр. Гвардейском вечером 22 февраля. На месте происшествия полицейские обнаружили 24-летнего водителя легкового автомобиля Dacia Logan и пешехода, который лежал на земле. Автомобиль имел характерные для ДТП повреждения, а пострадавший мужчина нуждался в немедленной медицинской помощи. Патрульные вызвали «скорую помощь» и следственно-оперативную группу, до приезда которых ограничили доступ посторонних лиц к месту происшествия.

64-летнего пешехода медики госпитализировали в травматологическое отделение Северодонецкой городской больницы с закрытой черепно-мозговой травмой, ссадинами, ушибами и алкогольной интоксикацией.

В дальнейшем делом будут заниматься следователи.

В полиции также отметили, что за прошедшую неделю в Северодонецке, Лисичанске и Рубежном патрульные зафиксировали 14 ДТП.