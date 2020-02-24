С 1 марта КПВВ на Донбассе переходят на весенний режим работы

С 1 марта 2020 года, согласно решению командующего Объединенных сил, все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения на Донбассе переходят на весенний период работы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

КПВВ будут работать по новому графику: ежедневно с 7:00 до 18:30.

«Таким образом, время работы КПВВ увеличивается, поскольку в зимний период контрольные пункты работали с 8:00 до 17:00», – отмечается в сообщении.

Государственная пограничная служба Украины просит граждан учесть эту информацию при планировании поездок и пересечении линии разграничения через КПВВ.