На Донетчине в результате пожара погиб пожилой мужчина

В пгт Заречное (Лиманский р-н, Донецкая обл.) в результате пожара погиб пожилой мужчина. Об этом сегодня, 24 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сегодня, в 9:42 спасателям сообщили о пожаре на ул. Центральной в пгт Заречное.

«Бойцы ГСЧС на месте происшествия выяснили, что огонь вспыхнул в частном жилом доме. В результате пожара погиб мужчина, 1927 года рождения. Спасатели локализовали пожар в 10:09 и ликвидировали в 10:25. Причина возникновения пожара устанавливается», – сообщили в ГСЧС.