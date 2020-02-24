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Более 950 тысяч переселенцев и жителей неподконтрольного Донбасса оформили украинские биометрические загранпаспорта

24.02.20 14:12
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

По состоянию на февраль 2020 года более 950 тыс. человек с регистрацией на неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса получили биометрические паспорта граждан Украины для выезда за границу. Об этом пишет «Deutsche Welle» со ссылкой на данные Государственной миграционной службы Украины.

Уточняется, что украинцам, которые имели регистрацию в отдельных районах Донецкой или Луганской области, по состоянию на середину февраля 2020 года оформлено и выдано 950 405 паспортов гражданина Украины для выезда за границу.

Кроме того, по данным ГМС, по состоянию на 12 февраля оформлено и выдано 150 466 паспортов для выезда за границу гражданам Украины, которые имели регистрацию в Крыму или Севастополе.

Напомним, в Украине каждый ребенок, достигший 14-летнего возраста, обязан получить биометрический паспорт гражданина Украины в форме ID-карты, а в 18 лет заменить ID-карту на новую. А подлинность документов, в том числе паспортов, можно проверить с помощью онлайн-сервиса ГМС быстро и бесплатно.

Чтобы оформить ID-карту или загранпаспорт в подразделении Государственной миграционной службы (ГМС) Украины можно воспользоваться электронной очередью.

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