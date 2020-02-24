RU
Все новости

«Не выдержал происходящего»: В Донецке на ходу задымился троллейбус (Фото)

24.02.20 15:36
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Донецке сегодня утром, 24 февраля, на ходу задымился троллейбус. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как пишут очевидцы, инцидент произошел с троллейбусом, следующим по маршруту №14: он задымился на ходу.


Люди отмечают плохое состояние подвижного состава, а также иронизируют:

  • Александр: «Даже троллейбус не выдержал происходящего»;
  • Сергей: «Сауна, однако»;
  • Владимир: «То люди надышали, вот и парит»;
  • Виктория: «Мне всегда было страшно на них ездить, теперь точно не буду, лучше уже пешком»;
  • Сергей: «Хлам».

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк