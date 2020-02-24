«Не выдержал происходящего»: В Донецке на ходу задымился троллейбус (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке сегодня утром, 24 февраля, на ходу задымился троллейбус. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как пишут очевидцы, инцидент произошел с троллейбусом, следующим по маршруту №14: он задымился на ходу.





Люди отмечают плохое состояние подвижного состава, а также иронизируют: