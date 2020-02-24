КПВВ «Марьинка»: Правозащитники сообщили о смерти пожилого мужчины

Сегодня, 24 февраля, утром на КПВВ «Марьинка» (Донецкая обл.) умер 80-летний мужчина. Об этом сообщает благотворительный фонд «Право на защиту» («Право на захист»).

Сообщается, что 80-летний мужчина вместе с женой ехал из неподконтрольной украинским властям Макеевки в Днепр.

Еще в машине, которая везла супругов с «нулевого» блокпоста, пенсионеру стало плохо. На паспортном контроле он потерял сознание. Врачи сразу начали оказывать ему первую помощь, сердечно-легочную реанимацию продолжали 25 минут, однако спасти мужчину не удалось.

В 10:42 медицинские работники вынуждены были констатировать смерть пенсионера.