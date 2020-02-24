В Краматорске за сутки произошли две аварии с участием общественного транспорта

В Краматорске за выходные произошли 2 ДТП с участием общественного транспорта. Об этом сегодня, 24 февраля, сообщает пресс-служба батальона патрульной полиции Краматорска и Славянска.

Сообщается, что оба ДТП произошли с участием автобусов, курсирующих по маршруту № 16. К счастью, обошлось без травмированных.

Так, 22 февраля 24-летний водитель «ВАЗ 2110» не придерживался безопасного расстояния и столкнулся с автобусом «Атаман».

«Транспортные средства получили механические повреждения. ЧП произошло на улице Хабаровской около 9 часов. Водитель ВАЗа имел признаки алкогольного опьянения, но от прохождения освидетельствования отказался. Поэтому виновник ДТП получил два протокола – по ст.124 КУоАП (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и ст. 130 КУоАП (Управление в состоянии опьянения)», – рассказали в полиции.

Уже в 21:45 на ул. Л. Быкова произошло ДТП с участием «ВАЗ 2105» и уже другого автобуса «Атаман» того же маршрута.

«Водитель ВАЗа покинул место ДТП. Поэтому патрульные опросили очевидцев и получили описание авто. Отрабатывая территорию, экипаж полицейских заметил похожее по описанию транспортное средство с повреждениями. На большой скорости водитель пытался оторваться от полицейских, не реагировал на многочисленные требования об остановке. Через некоторое время, на улице Алма-Атинской, патрульным удалось остановить беглеца. Полицейские поспешили к гражданину, и во время общения с ним заметили явные признаки опьянения. Ему предложили пройти освидетельствование в соответствии с действующим законодательством, но мужчина отказался», – рассказали в пресс-службе.

В результате мужчина получил несколько административных материалов: по ст. 124 КУоАП (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и по ст. 130 КУоАП (Управление в состоянии опьянения). Далее его ждет суд.