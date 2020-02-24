В Украине наблюдается российская агрессия, – президент Польши

Российская Федерация четко и последовательно нарушает международное право. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью польскому еженедельнику «Sieci», сегодня, 24 февраля, передает «РБК – Украина».

По его словам, Россия демонстрирует силу, нарушая воздушное пространство других стран. «Поэтому нельзя сказать, что это государство надежное, которое мирным путем реализует свои интересы. Мы являемся абсолютным сторонником соблюдения международного права, тогда как со стороны России его четко и последовательно нарушают. Мы много раз протестовали против этого, защищая Украину или Грузию. Конечно, Москве это не нравится», – сказал он.

Польский президент отметил, что РФ не нравится присутствие войск НАТО на Висле. «Они, безусловно, укрепляют нашу безопасность, и в условиях российской агрессии против Украины и стран Балтии это присутствие необходимо», – отметил Анджей Дуда.

Ранее сообщалось ранее, глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Арбитражный трибунал в Гааге подтвердил свою юрисдикцию по делу морской агрессии Российской Федерации.