Боевые действия – в нескольких километрах: В прифронтовом Водяном остаются жить пенсионеры

В прифронтовом поселке Водяное (Донецкая обл.) проживают менее десяти человек. Инфраструктура почти отсутствует. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Донецкой области.

«Водяное – особый населенный пункт на карте Донецкой области. Значительно усложняют ситуацию и боевые действия, которые продолжаются всего в нескольких километрах. Жители почти ежедневно слышат взрывы снарядов, часто находят осколки на собственных огородах», – говорится в сообщении.

Кроме того, по информации ведомства, для местных жителей, среди которых только пенсионеры и пожилые люди, крайне необходима квалифицированная медицинская помощь. Ведь в поселке сложно купить даже самые необходимые лекарства.

На днях спасатели в очередной раз посетили Водяное. Они пообщались с местными жителями и узнали об основных проблемах местных, а именно: поврежденные в результате боевых действий дома, отсутствие квалифицированных медиков, сложность в получении лечения.

Кроме того, представители ГСЧС передали местным жителям необходимые лекарства и провели консультации. «Представители Главного управления занимаются каждым жителем населенного пункта и делают все возможное, чтобы люди вовремя получали необходимую помощь», – добавили в ведомстве.