Ремонт дорог Луганщины: Глава облавтодора рассказал о планах на 2020 год

В Луганской области в 2020 году планируется восстановить 135 км дорог. В соответствии с отдельным поручением президента, четыре участка дороги Северодонецк – Станица Луганская являются первостепенной задачей, которую нужно выполнить в этом году. Об этом сообщил начальник Службы автомобильных дорог в Луганской области Павел Цубер, передает «Луганщина.ua».

«Мы понимаем, что есть дороги и в худшем состоянии, чем эта, но мы должны учитывать и трафик, и стратегическое значение. Также к стратегическим направлениям отнесена дорога на Золотое, где есть возможность открытия КПВВ с автомобильным сообщением, в отличие от пешеходного в Станице Луганской. Уже заложены средства, и мы начинаем проектирование ремонта автодорог Р-66 и Т-1316. К весне проекты будут готовы, и как только будут выделены средства, без колебаний начнем работы. Предварительно планируем начать уже с 1 марта», – рассказал он.

Что касается направления Новоайдар – Старобельск – Беловодск, то, по словам Цубера, чтобы обеспечить проезд по этому пути, его засыпают щебеночно-песчаной смесью, особенно аварийные участки. «Я понимаю, что это непопулярные меры. Мы уже сделали это между Лиманом и Песками, а также Верхней и Нижней Покровкой. Сейчас методом расклинивания (когда засыпается щебнем и укатывается катками) мы хотя бы выравниваем поверхность, убираем ямы и объезды с обочин», – объяснил начальник облавтодора.

Также он рассказал, что на этот год, кроме денег на ремонт, довольно значительная сумма выделена на эксплуатацию дорог. «Этих средств должно хватить, чтобы сохранить дороги, и даже улучшить их эксплуатационные возможности», – отметил Цубер.

Так, по данным начальника облавтодора, на этот год запланировано 2,5 млрд грн на ремонт дорог государственного значения ( 135 км ). На эксплуатационное содержание дорог запланировано 235 млн грн (ямочные, аварийные ремонты, зимнее содержание дорог, противогололедные мероприятия, уборка снега, безопасность дорожного движения, разметка, знаки). «По моим подсчетам, чтобы восстановить все дороги государственного значения в Луганской области ( 1177 км ), при таких, как сегодня, объемах финансирования и цен, нам нужно 9 лет», – заявил Цубер.

Он уточнил, что при нормальном содержании срок эксплуатации дорог составляет около 10 лет. «Если поставить себе цель ремонтировать ежегодно не меньшие объемы дорог и своевременно проводить текущие ремонты, то получим впоследствии постоянный процесс восстановления дорог по кругу», – подытожил Павел Цубер.

Напомним, что Луганская область получит в 4 раза больше денег на ремонт дорог, чем Донецкая область.

Как сообщалось ранее, в некоторых районах Луганской области асфальта почти нет. Осталось 17% дорожного покрытия. Всюду на дорогах метровые выбоины. Некоторые населенные пункты вообще отрезаны от остальной Украины. А это, как говорят чиновники, прежде всего, вредит экономике региона. На ремонт нужны миллиарды гривен.