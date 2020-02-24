Ремонт дорог Луганщины: Глава облавтодора рассказал о планах на 2020 год

В Луганской области в 2020 году планируется восстановить
«Мы понимаем, что есть дороги и в худшем состоянии, чем эта, но мы должны учитывать и трафик, и стратегическое значение. Также к стратегическим направлениям отнесена дорога на Золотое, где есть возможность открытия КПВВ с автомобильным сообщением, в отличие от пешеходного в Станице Луганской. Уже заложены средства, и мы начинаем проектирование ремонта автодорог Р-66 и Т-1316. К весне проекты будут готовы, и как только будут выделены средства, без колебаний начнем работы. Предварительно планируем начать уже с 1 марта», – рассказал он.
Что касается направления Новоайдар – Старобельск – Беловодск, то, по словам Цубера, чтобы обеспечить проезд по этому пути, его засыпают щебеночно-песчаной смесью, особенно аварийные участки. «Я понимаю, что это непопулярные меры. Мы уже сделали это между Лиманом и Песками, а также Верхней и Нижней Покровкой. Сейчас методом расклинивания (когда засыпается щебнем и укатывается катками) мы хотя бы выравниваем поверхность, убираем ямы и объезды с обочин», – объяснил начальник облавтодора.
Также он рассказал, что на этот год, кроме денег на ремонт, довольно значительная сумма выделена на эксплуатацию дорог. «Этих средств должно хватить, чтобы сохранить дороги, и даже улучшить их эксплуатационные возможности», – отметил Цубер.
Так, по данным начальника облавтодора, на этот год запланировано 2,5 млрд грн на ремонт дорог государственного значения (
Он уточнил, что при нормальном содержании срок эксплуатации дорог составляет около 10 лет. «Если поставить себе цель ремонтировать ежегодно не меньшие объемы дорог и своевременно проводить текущие ремонты, то получим впоследствии постоянный процесс восстановления дорог по кругу», – подытожил Павел Цубер.
Напомним, что Луганская область получит в 4 раза больше денег на ремонт дорог, чем Донецкая область.
Как сообщалось ранее, в некоторых районах Луганской области асфальта почти нет. Осталось 17% дорожного покрытия. Всюду на дорогах метровые выбоины. Некоторые населенные пункты вообще отрезаны от остальной Украины. А это, как говорят чиновники, прежде всего, вредит экономике региона. На ремонт нужны миллиарды гривен.
Также сообщалось, что Всемирный банк летом 2020 года выделит средства на ремонт дорог «Старобельского треугольника». Речь идет о маршруте Северодонецк – Сватово – Старобельск – Северодонецк длиной