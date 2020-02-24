Умер в «скорой»: На Донетчине мужчина попал под поезд

В Славянском районе Донетчины 53-летний мужчина получил несовместимые с жизнью травмы в результате наезда электропоезда. Об этом сегодня, 24 февраля, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что накануне около 22:00 в полицию поступило сообщение о травмировании человека на железнодорожном пути в пгт Былбасовка.

«Мужчина получил травматическую ампутацию голеней. Пострадавший скончался в автомобиле "скорой помощи"», – рассказали в полиции.

По данному факту открыто досудебное расследование по ст. 276 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта».