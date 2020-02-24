По 100 тыс. грн: Стало известно, когда освобожденные из плена «Л-ДНР» получат компенсации

Освобожденные из плена «Л-ДНР» в результате обмена 29 декабря 2019 года граждане Украины получат по 100 тыс. грн материальной помощи уже через неделю. Об этом сегодня, 24 февраля, сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) Украины.

Также в ведомстве отчитались о результатах 2-месячной работы с освобожденными пленными. Так, что было сделано и что осталось сделать:

уже завтра на заседании профильных общественных организаций будут выбраны 2 представителя, которые впервые войдут в состав межведомственной комиссии, как ее полноправные члены;

в четверг соберется межведомственная комиссия, которая рассмотрит заявления освобожденных пленных и примет решение о предоставлении им материальной помощи;

со следующего понедельника люди получат на свои банковские счета по 100 тысяч денежной помощи.

«Чтобы все это произошло, была сделана большая работа. Накануне правительство приняло решение относительно единой межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с признанием лиц бывшими лишенными свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и осуществлением мероприятий, направленных на их социальную защиту», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что за это время 23 из 25 лицам помогли сделать документы, в частности паспорта, которые были забраны или утрачены в плену, и открыть банковские счета.

В целом, 64 гражданских из 76 человек, которых освободили 29 декабря, отправили в клиническую больницу «Феофания», где им провели диагностику, оказали психологическую поддержку и расписали каждому «дорожную карту» восстановления.

После того, как специалисты «Феофании» отработали свою часть работы, людей, которые в этом нуждались, перевели в другие заведения, преимущественно в госпитали «Лесная поляна» и «Цибли».

По состоянию на 21 февраля 2020 года только в «Лесной поляне» было пролечено и выписано 39 пациентов из 40.

В рамках госпиталя было предоставлено консультативное сопровождение и лечение специалистами госпиталя: терапевтами, неврологами, ортопедом и стоматологом-терапевтом.

После оказания медицинской, психологической реабилитации людей удалось выписать из медучреждений.

По информации МинВВОТ, 14 человек попросили о дальнейшем сопровождении и были направлены в общежития Киева, где их с помощью общественных организаций обеспечили всем необходимым, в том числе средствами гигиены, продовольствием.

Одну женщину перевели в столичное медучреждение ждать операции на суставах, в которой она нуждается.

12 человек из «Феофании» перевели на восстановление в госпиталь в Цыблях. Там до сих пор находится 9 человек.

В ведомстве отмечают, что сопровождение и помощь предоставляются и в дальнейшем, сделано несколько предложений по трудоустройству и с предоставлением жилья.

Продолжается помощь по зубопротезированию и другому восстановлению после травм, полученных в плену.

К сотрудничеству привлечены общественные организации и специалисты ряда медицинских учреждений и институтов НАМН Украины.

Напомним, в рамках обмена удерживаемыми лицами 29 декабря Украина передала сторонам «Л-ДНР» 127 человек. 14 человек отказались участвовать в обмене и остались на подконтрольной Украине территории. «Л-ДНР» отдали 76 плененных украинцев, а четверо решили остаться на неподконтрольной украинской власти территории, потому что у них там находятся семьи.

Как сообщалось ранее, по словам омбудсмена Украины Людмилы Денисовой, в информационном пространстве появляются сообщения о том, что якобы судьбой освобожденных 29 декабря 2019 года из плена граждан Украины никто не занимается.