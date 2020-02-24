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В «ДНР»: «Отелло» из Старобешевского района застрелил соперника

24.02.20 15:12
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В неподконтрольном украинским властям с. Раздольное (Старобешевский р-н, Донецкая обл.) произошло убийство на почве ревности. Мужчина застрелил соперника из пистолета.

Как заявили в пресс-центре «МВД ДНР», «правоохранителям» сообщили о том, что в одном из домов с. Раздольное обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти.

По словам свидетелей, которые живут по соседству, накануне поздним вечером они услышали нехарактерный шум и решили сообщить о происшествии.

Сотрудники «полиции» задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве. Утверждается, что он признался, что совершил преступление на почве ревности, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В ходе драки выстрелил оппоненту в шею, затем решил скрыть следы преступления, имитировав грабеж.

В «ДНР» утверждают, что мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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