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«Еленовка в Мариуполь – пусто»: Ситуация в пунктах пропуска днем 24 февраля

24.02.20 14:49
Фото: Госпогранслужба Украины
Фото: Госпогранслужба Украины

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 24 февраля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

  • Наталья: «11:42. Горловка в сторону Украины. Пешая час назад – пусто в обе стороны»;
  • Ольга: «12:48. В сторону Бахмута в Горловке 5 машин»;
  • Александр: «14:15. Пеших в Горловке в обе стороны пусто, машин в Украину тоже нет».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

  • Андрей: «11:56. Каргилл в Украину. Только подъехал, впереди 20 +-3 обычной. Льготы 3»;
  • Анна: «12:35. Каргилл из Донецка. Машин 20. Пеших мало»;
  • Алекс: «12:52. Каргил в Украину – пусто. И машины и пешеходы»;
  • Оксана: «13:30. На Каргилле в сторону Донецка машин 25-30».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

  • Александр: «10:01. Новотроицкое в Волноваху – на знаке "90". Движение есть»;
  • Кирилл: «10:09. Еленовка из Донецка, пусто»;
  • Александр: «10:43. Еленовка в Украину – пусто»;
  • Алекс: «10:44. В Новотроицке в Украину от знака "70"»;
  • Александр: «13:29. 13:00 украинское время. Еленовка в обе стороны пусто»;
  • Валентина: «13:44. 12:00 Еленовка в обе стороны 2-3 машины»;
  • Алекс: «14:18. Еленовка в Мариуполь – пусто».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» и «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают. Судя по камерам видеонаблюдения, установленным с украинской стороны КПВВ «Станица Луганская», на данном участке линии разграничения большого скопления людей нет:

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