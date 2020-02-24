В Украине растет число переселенцев

В Украине по состоянию на сегодня, 24 февраля, учтены 1 млн 442 тыс. 940 переселенцев из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на данные Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).

Напомним, по состоянию на 17 февраля в Украине были учтены 1 млн 441 тыс. 446 переселенцев. Таким образом, за неделю число зарегистрированных ВПЛ увеличилось на 1 тыс. 494 человека.

Предыдущие статданные о числе ВПЛ: