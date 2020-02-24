Спрятал под обшивкой: На КПВВ «Майорское» остановили мужчину с ружьем

В Донецкой области через контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Майорское» мужчина пытался тайком перевезти охотничье ружье. Пограничники нашли оружие благодаря служебной собаке. Об этом сообщает пресс-служба Краматорского пограничного отряда.

Как уточняется, пограничники остановили нарушителя вчера, 23 февраля. «Пятидесятилетний гражданин Украины пытался провезти через контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" охотничье ружье», – говорится в сообщении.

По информации погранотряда, мужчина спрятал ружье под обшивку своего автомобиля. «Но от четвероногих помощников пограничников ничего не скроешь. Служебный пес Рекс четко указал инспектору-кинологу место хранения оружия», – сказано в сообщении.

Нарушитель и обнаруженное ружье пограничники передали работникам полиции для принятия правового решения.