Первый уровень опасности: На Донетчине предупредили о надвигающемся шторме

В Донецкой области объявлено штормовое предупреждение: ночью 25 февраля ожидается усиление ветра. Об этом сегодня, 24 февраля, сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Донецкой области.

«По прогнозам Укргидрометцентра, ночью 25 февраля на севере Донецкой области ожидается ветер северо-западный, 19-24 м/с, днем на территории Донецкой области будет наблюдаться ветер западный, 15-20 м/с», – говорится в сообщении.

Отмечается, что такая погода сохранится до конца дня 25 февраля, что соответствует I уровню опасности – «желтый».

Ранее сообщалось, что из-за последствий сильного ветра и осадков в Украине задерживаются пассажирские поезда.