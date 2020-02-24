RU
Все новости

На блокпосту Луганщины у мужчины изъяли крупную партию контрафактных сигарет (Фото)

24.02.20 18:42
Фото: пресс-центр штаба ООС
Фото: пресс-центр штаба ООС

Сегодня, 24 февраля, на мобильном блокпосту вблизи населенного пункта Золотое (Луганская обл.) во время проверки автомобиля была обнаружена крупная партия сигарет. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

«Во время проверки выяснилось, что гражданин Украины осуществлял хозяйственную деятельность без надлежащей государственной регистрации как субъекта хозяйствования», – говорится в сообщении.

Всего изъято 4 470 пачек сигарет на ориентировочную сумму более 248 тыс. 500 грн и транспортное средство, которое использовалось для перевозки контрафактной продукции.

Фото: пресс-центр штаба ООС

«В соответствии с приказом командующего Объединенных сил, в районе проведения операции, украинскими силовиками, которые вовлечены в ООС, постоянно проводятся мероприятия по противодействию незаконному обороту контрафактной продукции», – уточняется в сообщении.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк