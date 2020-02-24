На блокпосту Луганщины у мужчины изъяли крупную партию контрафактных сигарет (Фото)

Сегодня, 24 февраля, на мобильном блокпосту вблизи населенного пункта Золотое (Луганская обл.) во время проверки автомобиля была обнаружена крупная партия сигарет. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

«Во время проверки выяснилось, что гражданин Украины осуществлял хозяйственную деятельность без надлежащей государственной регистрации как субъекта хозяйствования», – говорится в сообщении.

Всего изъято 4 470 пачек сигарет на ориентировочную сумму более 248 тыс. 500 грн и транспортное средство, которое использовалось для перевозки контрафактной продукции.

Фото: пресс-центр штаба ООС

«В соответствии с приказом командующего Объединенных сил, в районе проведения операции, украинскими силовиками, которые вовлечены в ООС, постоянно проводятся мероприятия по противодействию незаконному обороту контрафактной продукции», – уточняется в сообщении.