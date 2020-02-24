MH17: В Нидерландах следователи заявили о свидетеле запуска ракеты

У международной Совместной следственной группы (JIT) есть свидетель запуска ракеты по малайзийскому Boeing рейса MH17 в небе над неподконтрольной украинской власти части Донбасса в 2014 году. Об этом заявил нидерландский следователь, глава JIT Фред Вестербеке для американского общественно-политического телешоу «60 минут» на канале CBS, передает УНН.

Так, Вестербеке на вопрос о том, есть ли у следствия «очевидцы запуска ракеты», ответил «да». «Я бы сказал, что у меня есть очевидец. Я не сказал, сколько их», – сказал следователь.

Он также заявил, что нет сомнений в том, что ракетная система «БУК»,, с помощью которой был произведен выстрел, принадлежала 53-й бригаде вооруженных сил Российской Федерации.

Вестербеке также заявил журналистам, что Россия вообще не помогала в расследовании в течение последних пяти лет. «Потому что они должны были дать нам всю информацию и все доказательства, которые нам нужны в этом сложном расследовании... Они должны были сказать нам на второй день после того, как это произошло... что они должны были сказать нам: "Мы сделали ошибку" или "Мы сделали то, чего не должно было случиться". Они должны были выйти вперед. Это то, что они должны были сделать, и они никогда не делали этого», – сказал следователь.

Ранее сообщалось, что представителя федеральной полиции Австралии заявил, что часть из документов, распространенных платформой Bonanza Media относительно крушения Boeing рейса MH17 над Донбассом в 2014 году, являются подлинными и были опубликованы без разрешения.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

Также, 24 мая Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», из которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.

Кроме того, в сентябре 2016 года, Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины.