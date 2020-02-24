Коронавирус: В мире подтверждено более 79 тысяч случаев, Минздрав разработал рекомендации для украинцев

В Министерстве здравоохранения (МОЗ) Украины призывают всех граждан страны и туристов придерживаться обычных мер предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

По данным МОЗ, по состоянию на 24 февраля 2020 года в мире зарегистрированы 79 360 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2619 – летальные. Выздоровели уже 25360 человек. За пределами Китая обнаружены 2098 случаев в 29 странах мира. В странах Европы зарегистрирован 201 случай (Германия – 16; Франция – 12; Великобритания – 9; Италия – 157; Россия – 2; Испания – 2; Финляндия, Швеция и Бельгия по одному случаю). В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.

Основными клиническими признаками и симптомами коронавируса являются лихорадка и затрудненное дыхание.

В случае появления симптомов, свидетельствующих об острых респираторных заболеваниях во время путешествия или после него, путешественникам рекомендуется обратиться к врачу и предоставить сведения об истории путешествий.

Стандартные рекомендации ВОЗ для широкой общественности по уменьшению влияния и передачи ОРВИ:

часто мойте руки или обрабатывайте дезинфицирующими средствами;

во время кашля и чихания прикрывайте рот и нос бумажным платком. Использованный платок следует немедленно выбросить и помыть руки;

избегайте тесного контакта со всеми, у кого лихорадка и кашель;

если есть повышенная температура тела, кашель и затрудненное дыхание, быстрее обратитесь к врачу и сообщите ему о предшествующей истории путешествий;

посещая живые рынки в районах, в которых сейчас фиксируются случаи нового коронавируса, избегайте контакта с животными и поверхностями, которые контактируют с животными;

не употребляйте в пищу сырые или недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения. С сырым мясом, молоком и т.п. следует вести себя осторожно.

Министерство здравоохранения Украины и координационный штаб ежедневно предоставляют актуальную информацию о случаях заболевания, вызванных новым коронавирусом. Актуальная информация размещена на сайте Министерства здравоохранения Украины.