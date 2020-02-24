На Луганщине застряла фура со 180 свиньями

В Луганской области на трассе Н-26 «Чугуев-Меловое» вблизи Сватово вчера, 23 февраля, около 15:00, застряла фура со свиньями. В прицепе грузовика находится 180 голов свиней общим весом 16 тонн. Об этом сообщает «Сватове City».

Водитель фуры Станислав Ценов говорит, что свиньи принадлежат одной из фирм Старобельска. Он везет их на убой в Харьковскую область. Остановиться был вынужден по нужде. «Съехал на обочину, чтобы не мешать движению. Как остановился, все нормально. А выехать уже не смог. Из-за дождя обочина дороги намокла, поэтому колеса только скользят по мокрой земле, а не едут», – рассказывает Станислав.

За это время извлечь фуру пытались военные, но не смогли потянуть грузовик. Водитель обращался и к спасателям, которые перенаправили его к дорожникам. Те ответили, что у них нет такой техники, которая могла бы извлечь грузовик.

Ситуация усугубляется из-за погодных условий – два дня идет дождь, грузовик снесло в сторону, его колеса просели в землю с одной стороны и машина наклонилась.