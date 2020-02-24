Взрыв газа в Мирнограде: Полиция начала расследование

Полиция Мирнограда (Донецкая обл.) устанавливает обстоятельства взрыва газа в квартире многоэтажного дома. Об этом сегодня, 24 февраля, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что по предварительным данным, взрыв произошел в результате утечки газа из баллона. На тот момент в помещении находились 4 человека, среди которых 2-е несовершеннолетних детей.

«Вчера, 23 февраля, в 16:00 в дежурную часть Мирноградского отделения полиции поступило сообщение о том, что в одном из четырехэтажных домов произошел взрыв. Правоохранители, которые немедленно прибыли на место, установили, что в квартире, расположенной на первом этаже, взорвался баллон с газом на кухне, где в это время находились хозяева – женщина и ее сожитель. Хозяйка получила незначительные телесные повреждения, а мужчина – ожоги рук. На момент взрыва в соседней комнате находились двое несовершеннолетних детей. Они не пострадали», – рассказали в полиции.

По факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 270 «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности» Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.