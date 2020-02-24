Денисова рассказала о судьбе людей, освобожденных из плена «Л-ДНР»

В информационном пространстве появляются сообщения о том, что якобы судьбой освобожденных 29 декабря 2019 года из плена граждан Украины никто не занимается. Об этом сегодня, 24 февраля, на своей странице в Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

«Еще раз хочу подчеркнуть, что Секретариатом уполномоченного была проведена тщательная работа по сбору информации о неотложных нуждах и социальном обеспечении. Сейчас освобожденные лица, нуждавшиеся в восстановлении документов, удостоверяющих личность и гражданство, их получили», написала она.

Кроме того, по словам омбудсмена, Служба занятости провела для этих граждан работу по поиску вакансий, которые предусматривают предоставление жилья. «Большинство на эти предложения согласилась. В то же время 12 человек из числа освобожденных до сих пор не определились с местом работы и проживания», – уточнила Денисова.

Также, как уточнила омбудсмен, Офис президента проводит переговоры о покупке квартир для освобожденных граждан, ведь есть значительная потребность в их количестве. «Пока идет этот процесс, наши граждане обеспечены временным жильем, а некоторые изъявили желание проживать у своих родных и близких», – рассказала она.

Омбудсмен сообщила, что 27 февраля состоится заседание межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с признанием лиц бывшими лишенными свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и осуществлением мероприятий, направленных на их социальную защиту, которая рассмотрит вопросы и примет решение о выплате денежной компенсации в размере 100 тыс. грн.

Что касается состояния здоровья, то, по информации омбудсмена, всем освобожденным предоставлена ​​высококвалифицированная медицинская помощь, в том числе и стоматологическая. Кроме того, 11 человек заканчивают курс реабилитации в Украинском государственном медико-социальном центре ветеранов войны «Цибли».

«Прошу не распространять непроверенную и недостоверную информацию о состоянии социального обеспечения освобожденных граждан Украины, ведь все процессы, связанные со скорейшим возвращением их к мирной жизни, требуют определенного времени. Судьба каждого из них находится на моем личном контроле», – резюмировала Людмила Денисова.

Напомним, в рамках обмена удерживаемыми лицами 29 декабря Украина передала сторонам «Л-ДНР» 127 человек. 14 человек отказались участвовать в обмене и остались на подконтрольной Украине территории. «Л-ДНР» отдали 76 плененных украинцев, а четверо решили остаться на неподконтрольной украинской власти территории, потому что у них там находятся семьи.

Как сообщалось ранее, освобожденные из плена в «Л-ДНР» в результате обмена 29 декабря 2019 года украинцы обращаются к Денисовой с просьбой содействия в обеспечении их жильем. В Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) Украины сообщали, что освобожденные из плена «Л-ДНР» украинцы после их выписки из клинической больницы «Феофания» получили предложения новой работы и жилья.