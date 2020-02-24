Получение соцвыплат и пенсий переселенцами: Минсоцполитики планирует расширить перечень банков

В Украине получение социальной помощи и пенсий для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) станет более комфортным. Об этом на своей странице в Facebook заявил заместитель министра социальной политики Олег Коваль.

По его словам, Минсоцполитики Украины разработало проект постановления Кабинета министров Украины для расширения перечня банковских учреждений, которые будут осуществлять соцвыплаты и пенсии переселенцам.

Коваль напомнил, что сейчас соцвыплаты и пенсии ВПЛ выплачиваются только через Акционерное общество «Ощадбанк». «Поэтому Министерство социальной политики планирует расширить перечень банковских учреждений, чтобы сделать более комфортным получение социальной помощи и пенсий для внутренне перемещенных лиц. Приглашаем к обсуждению проекта», – сообщил замминистра.

Так, ознакомиться с этим проектом можно по ссылке https://www.msp.gov.ua/projects/545/

Обсуждение продлится до 18 марта 2020 года.

Напомним, в Окружном административном суде Киева было открыто производство в деле по иску к Кабмину об отмене ограничений для ВПЛ относительно получения пенсий и других выплат исключительно через «Ощадбанк». Позже суд привлек к рассмотрению дела Пенсионный фонд Украины (ПФУ).