В УПЛ рассказали, почему VAR отменил гол «Десны» в ворота «Шахтера»

Футбольная Премьер-лига Украины на своем официальном сайте выступила с официальным разъяснением по отмене гола в ворота «Шахтера» в матче с «Десной» после использования системы видеопомощи арбитрам VAR.

Напомним, в поединке, который «горняки» выиграли со счетом 1:0, впервые в истории чемпионата Украины произошла отмена гола после просмотра видеоповтора – у «Десны» был зафиксирован офсайд.

«Арбитром VAR и помощником VAR были зафиксированы два положения "вне игры", которые произошли одно за другим, со стороны нападающих "Десны". 1) В момент удара по воротам со стороны футболиста "Десны", его партнер по команде, который получил мяч после рикошета, а не после преднамеренной игры, находился в положении "вне игры" и поэтому такое положение вне игры является заслуживающим наказания за получение неправомерной выгоды в результате пребывания в таком положении. 2) Игрок "Десны", получивший передачу, пробивает по воротам, но на траектории полета мяча находится еще один его партнер по команде, который осуществляет неправомерное вмешательство путем перекрытия линии обзора вратаря хозяев», – говорится в заявлении УПЛ.

«Действия лайнсмена являются правильными – он не поднял флажок, поскольку не должен вмешиваться в сложные и миллиметровые ситуации. Правильные также действия арбитра – согласно протоколу, в таких случаях он не должен осуществлять просмотр повтора на поле, а лишь опираться на результаты проверки со стороны VAR», – резюмировали в УПЛ.