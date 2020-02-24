30 детей из Донецкой области отправились на оздоровление в «Молодую гвардию»

30 детей из Донецкой области, нуждающихся в особом социальном внимании и поддержке, отправились на оздоровление в Украинский детский центр «Молодая гвардия» в Одессе. Об этом сообщает Департамент социальной защиты населения Донецкой областной государственной администрации.

Дети примут участие в I тематической смене «Мы – разные, мы – равные», главной задачей которой является формирование у детей основ знаний о правах и свободах человека в обществе. Смена продлится 21 день.

«Программа смены направлена на развитие у воспитанников правовой культуры, осознания смысла и сути прав человека, их нравственной обусловленности, взаимосвязи с этическими, политическими и культурными нормами общества», – говорится в сообщении.

В рамках смены «Мы – разные, мы – равные» запланирована работа кинолектория «Декларация о правах человека: история и современность», встречи с работниками правоохранительных и правозащитных органов, ток-шоу «Белая ворона», образовательно-воспитательное мероприятие «Правосознание и духовность – основы человечности», неделя интересных уроков в школе «Мы познаем мир», фотокросс «В мире равных возможностей». Также дети примут участие в дебатном турнире, QR-квесте «Я и мои права».

Ключевыми мероприятиями смены станут: Всемирный День детского телевидения и радиовещания, День осведомленности о здоровом образе жизни, День социальной справедливости, памяти Героев Небесной Сотни.

Следующая смена в ГП «УДЦ "Молодая гвардия"» планируется с 14 марта 2020 года.

Для получением путевок необходимо обращаться в структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения исполнительных органов городских советов, райгосадминистраций по месту жительства.