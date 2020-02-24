В Николаевке произошло убийство и самоубийство

За минувшие двое суток в дежурную часть Славянского отдела полиции ГУ Национальной полиции в Донецкой области поступило 294 сообщения, 13 из них – с признаками уголовного преступления. Об этом сегодня, 24 февраля, сообщает Славянский отдел полиции Донецкой области.

В сводке сообщается, что в Николаевке произошло убийство. Злоумышленник задержан. Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 УК Украины.

Также сообщается, что житель Николаевки совершил самоубийство. Информация внесена в единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 УК Украины («Самоубийство»).

Кроме того, в Лиманском районе задокументирован факт незаконной вырубки леса. Проводится досудебное расследование по ст. 246 УК Украины.

Отмечается, также, что правоохранители 49 раз выезжали на семейные скандалы и ссоры с соседями.