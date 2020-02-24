RU
Все новости

В «Л-ДНР» активно ведутся тренировки НВФ

24.02.20 17:25
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На неподконтрольном украинским властям Донбассе незаконные вооруженные формирования (НВФ) увеличили интенсивность тренировок артиллерийских подразделений в условиях обострения обстановки. Об этом сегодня, 24 февраля, в ходе брифинга сообщил представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

«По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск наращивает подготовку соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) Армейского корпуса к активизации боевых действий», – сказал Гуцуляк.

В частности, отметил он, на прошлой неделе НВФ увеличили интенсивность тренировок артиллерийских подразделений по отработке вопросов нанесения ударов по уточненным целям в глубине обороны Объединенных сил и огневой поддержки его передовых подразделений в условиях обострения обстановки.

«Российские оккупанты оборудуют новые огневые позиции для самоходных артиллерийских установок (САУ) и танков, создают дополнительный запас артиллерийских боеприпасов в районах передовых позиций», – добавил Гуцуляк.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк