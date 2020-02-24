В Луганске из-за салюта 23 февраля в цирке вылетели стекла

В неподконтрольном украинской власти Луганске из-за салюта, который незаконные вооруженные формирования (НВФ) устроили 23 февраля, в здании цирка выпали стекла. Об этом пишут жители города сегодня, 24 февраля, в соцсетях.
«Салют тоже нормально сделали в ЛНР... Цирк пострадал в городе», – пишут пользователи.
- Владимир: «Кому-то праздник, а у меня окно треснуло из-за этого и это не смешно»;
- Аня: «Кому салют, а кому подвал с ребенком на руках»;
- Евгений: «Классный он для тех, кто сбежал в 14-м в Ростов».
- Анастасия: «... салюты люблю. И праздник для меня важен».