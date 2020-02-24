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В Луганске из-за салюта 23 февраля в цирке вылетели стекла

24.02.20 17:53

В неподконтрольном украинской власти Луганске из-за салюта, который незаконные вооруженные формирования (НВФ) устроили 23 февраля, в здании цирка выпали стекла. Об этом пишут жители города сегодня, 24 февраля, в соцсетях.

«Салют тоже нормально сделали в ЛНР... Цирк пострадал в городе», – пишут пользователи.

Кроме того, луганчане пишут, что у них в результате салюта треснуло стекло в окнах.
  • Владимир: «Кому-то праздник, а у меня окно треснуло из-за этого и это не смешно»;
  • Аня: «Кому салют, а кому подвал с ребенком на руках»;
  • Евгений: «Классный он для тех, кто сбежал в 14-м в Ростов».
При этом часть жителей поддерживают проведение салюта:
  • Анастасия: «... салюты люблю. И праздник для меня важен».

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