Луганщина получит $70 млн на ремонт дорог «Старобельского треугольника», – Гайдай

Всемирный банк летом 2020 года выделит средства на ремонт дорог «Старобельского треугольника». Речь идет о маршруте Северодонецк – Сватово – Старобельск – Северодонецк длиной 163 км . Об этом в эфире «Громадського радіо» сообщил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

По его словам, проектная документация уже готова. Достигнута договоренность о финансировании в 70 млн долларов. Гайдай заверил, что это почти вся необходимая сумма. «Это тот инфраструктурный треугольник, который связывает аграриев с центром Луганской области. Логистически и географически, на сегодня Старобельск – это центр подконтрольной нам территории. Все фермеры проезжают по этим дорогам», – сказал глава области.

Гайдай добавил, что 90% дорог в Луганской области разрушены.

Напомним, ранее Сергей Гайдай сообщил, что в 2020 году начнут ремонт автодороги, которая соединяет Старобельск, Северодонецк и Сватово. А также, что Луганская область в 2020 году получит 2,5 млрд грн на ремонт дорог.

Как сообщалось ранее, в некоторых районах Луганской области асфальта почти нет. Осталось 17% дорожного покрытия. Всюду на дорогах метровые выбоины. Некоторые населенные пункты вообще отрезаны от остальной Украины. А это, как говорят чиновники, прежде всего, вредит экономике региона. На ремонт нужны миллиарды гривен.